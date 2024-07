Un ritratto per far rivivere la studentessa salernitana Francesca Bilotti

In una serata carica di emozione e ricordo, il celebre pittore Fernando Mangone ha presentato un ritratto di Francesca Bilotti, giovane studentessa tragicamente scomparsa dieci anni fa, durante l’evento commemorativo “Sono Passati 10 Anni” organizzato dall’Associazione Amici di Francesca. Francesca Bilotti, originaria di Giffoni Valle Piana e studentessa brillante di 23 anni, perse la vita in un incidente stradale al terminal del campus di Fisciano. Per commemorare il decimo anniversario di quella tragica mattina, Mangone ha dipinto un ritratto che cattura Francesca in un momento di pura spensieratezza, accanto al suo motorino Piaggio Ciao. L’opera, svelata durante una cerimonia toccante, rappresenta un tributo commovente alla vita e all’eredità della giovane studentessa.

“È stato un onore poter dipingere Francesca,” ha dichiarato il Maestro Fernando Mangone. “Ho cercato di catturare la sua essenza, la gioia di vivere e la serenità che emanava. Questo ritratto non è solo un’opera d’arte, ma un modo per mantenere vivo il suo ricordo nei cuori di chi l’ha conosciuta e amata.”

La serata ha visto la partecipazione di familiari, amici, colleghi e membri della comunità universitaria, che hanno condiviso ricordi e testimonianze commoventi, ricordando Francesca come una persona speciale, amata e rispettata da tutti.

“L’opera di Mangone è un tributo straordinario alla memoria di Francesca,” ha affermato il presidente dell’Associazione Amici di Francesca. “Rappresenta un ricordo tangibile della sua presenza tra noi e un modo per mantenere vivo il suo spirito.”