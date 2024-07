Salerno celebra la Madonna del Carmelo

Il rione Carmine di Salerno celebra oggi la festa della Madonna del Carmelo con un ricco programma di eventi religiosi e processioni. Le celebrazioni inizieranno alle 11:00 con il Solenne Pontificale, presieduto da Monsignor Andrea Bellandi, Arcivescovo della Diocesi di Salerno – Campagna – Acerno. Seguirà, alle 12:00, la Supplica alla Madonna del Carmine.

Alle 18:30, la statua della Madonna del Carmine sarà portata in processione per le vie del rione. Il percorso prevede il passaggio per via Carmine, via Marino Paglia, piazza Filangieri, via Lorenzo Cavaliero, via Pio XI, piazza S. Francesco, con un saluto alla Parrocchia Maria SS. Immacolata, e soste presso la Clinica Tortorella, via Piave, via Pellecchia, piazza Casalbore, via Carlo Carucci, via Dalmazia, con un saluto alla Parrocchia di San Demetrio, via Cacciatori dell’Irno, via Farao, via Nizza, via Fabio, via S. Giovanni Bosco, via Naccarella, via Francesco la Francesca, con una sosta alla Parrocchia Maria SS. del Carmine e S. Giovanni Bosco.

La processione continuerà per via Musandino, via Paolo Vocca, via M. Iannicelli, con una sosta all’edicola votiva, via Gelso, piazza Sinno con una sosta, via Carmine, piazza Mons. Bolognini, e rientrerà presso la Porta Nuova del Santuario Maria SS. del Carmine.