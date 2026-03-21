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Ufficiale: la sinistra non converge su Zambrano

  • Marzo 21, 2026
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Ufficiale: la sinistra non converge su Zambrano

Con una lettera di Titti Santulli la sinistra salernitana lascia il tavolo dei centristi e non converge su Zambrano. Prende quota la candidatura a sindaco di Franco Mari con l’appoggio dei cinque stelle

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