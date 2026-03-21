Martusciello: a Salerno candidato civico

Linea autonoma e nessuna imposizione nella scelta del candidato sindaco. È la posizione ribadita dal coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, in vista delle prossime elezioni comunali nel capoluogo campano.

L’esponente azzurro sottolinea come Forza Italia intenda puntare su una proposta politica di chiara matrice moderata: “La scelta del candidato non può essere affidata a chi ha già perso le ultime elezioni regionali”, afferma con decisione, rivendicando l’autonomia del partito nelle dinamiche locali.

Secondo Martusciello, l’esperienza delle recenti consultazioni regionali in Campania ha fornito indicazioni precise: “Abbiamo verificato che con un candidato sbilanciato a destra non si riesce a vincere. Si è trattato di una sconfitta non solo elettorale, ma anche ideologica e di posizionamento politico”. Un riferimento implicito alle strategie adottate dal centrodestra e alla candidatura di Edmondo Cirielli.

Il coordinatore regionale ribadisce quindi la necessità di una svolta: “Serve un candidato di centro, espressione civica, capace di aggregare forze diverse con un obiettivo chiaro: governare la città. Non è il momento di piantare bandiere di partito, ma di costruire un progetto amministrativo credibile”.

Nel quadro delineato, Forza Italia intende proseguire il dialogo con movimenti civici e realtà territoriali, rafforzando una coalizione ampia e inclusiva. “Andremo avanti con il sostegno delle liste civiche, senza accettare imposizioni da altri partiti, anche perché le proposte avanzate finora si sono dimostrate estremamente deboli”, aggiunge.

Infine, Martusciello rivendica il peso politico del partito in Campania: “Con sette consiglieri regionali siamo il primo partito in Consiglio Regionale, e questo ci consente di guidare i processi decisionali con responsabilità e visione”.