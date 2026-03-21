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E’ morto Paolo Cirino Pomicino, ‘O Ministro

  • Marzo 21, 2026
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E’ morto Paolo Cirino Pomicino, ‘O Ministro

È morto all’età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino. Ricoverato da alcuni giorni, è stato uno dei nomi di spicco della Dc e della Prima Repubblica. Soprannominato “‘o Ministro” – ha guidato la Funzione pubblica tra il 1988 e il 1989 nel governo De Mita e il Bilancio e la Programmazione economica tra il 1989 e 1992 nel VI e VII governo Andreotti – era nato a Napoli il 3 settembre del 1939. Specializzato in neurologia, ha fatto una breve carriera come medico al Cardarelli di Napoli. Nel 1970 il suo primo incarico politico, quando è diventato consigliere comunale, sempre nel capoluogo campano, con la Dc.

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