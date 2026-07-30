EUG Salerno 2026.Rugby, portoghesi campioni, per le donne dominio franxese

È calato il sipario sull’avvincente torneo di Rugby 7 agli EUG Salerno 2026. Nella cornice dello Stadio Dirceu di Eboli, le finali continentali hanno incoronato i nuovi campioni universitari europei. Nella finale per l’oro maschile, i portoghesi dell’Università di Coimbra, a sorpresa, si sono laureati campioni d’Europa superando con il punteggio di 12 a 5, la favorita università francese di Rennes. Nel match per il terzo posto, l’Università di Vic ha conquistato la medaglia di bronzo imponendosi netto con un 17-0 ai danni dell’Università di Parma, unica italiana approdata alla finale per il podio.

Al femminile l’assegnazione della medaglia d’oro è stato un derby tutto francese tra l’Università di Lione e la University of Clermont Auvergne. Ad avere la meglio è stato l’ateneo lionese, che ha superato le connazionali con un secco 19 a 0 mantenendo l’inviolabilità della propria meta.

Nella finale per la medaglia di bronzo, l’Università di Zaragoza ha sconfitto l’Università di Vienna per 22 a 7, assicurandosi così il terzo gradino del podio.