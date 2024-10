Udc, gravi preoccupazioni sulla sanità in Campania

**L’Udc solleva gravi preoccupazioni sulla sanità in Campania: appello al ministro Schillaci per ristabilire la legalità sui casi di Salerno e Benevento* L’Udc di Benevento e il comparto nazionale di Sanità e Politiche sociali del partito, attraverso una lettera aperta indirizzata al ministro della Salute, Orazio Schillaci, sollevano preoccupazioni su due gravi episodi di malasanità e violazioni dei diritti in Campania. Il primo riguarda l’Ospedale “San Pio” di Benevento, dove i volontari del centro di “Aiuto alla Vita” sono stati allontanati in maniera arbitraria e irrispettosa, suscitando indignazione per la mancata applicazione della legge 194 del 1978 e della recente legge 56 del 2024. Il secondo caso concerne l’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove si segnalano condotte illegali nonostante la consapevolezza e il silenzio del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Antonio Verga, commissario provinciale dell’Udc di Benevento, ha dichiarato: “È inaccettabile che l’Ospedale San Pio abbia espulso i volontari del Centro di Aiuto alla Vita, un’azione che non solo calpesta il valore della solidarietà cristiana, ma viola anche le norme legislative che tutelano il sostegno alla maternità. Chiediamo al Ministro della Salute un intervento immediato per garantire la legalità e il rispetto dei diritti umani in Campania.” Sulla stessa linea, il responsabile nazionale per Sanità e Politiche sociali dell’UdC, Mario Polichetti: “La situazione al Ruggi d’Aragona di Salerno è altrettanto grave. È impensabile che un ospedale pubblico sia diretto da un primario sospeso e che tutto ciò avvenga con l’indifferenza della Regione. Chiediamo giustizia per i cittadini e per chi ogni giorno si affida a queste strutture per ricevere cure mediche”. L’Udc esprime preoccupazione per l’apparente disinteresse delle istituzioni regionali e invita il ministro Schillaci a intervenire con urgenza, ristabilendo la legalità e restituendo fiducia alle comunità locali.