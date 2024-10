Scafatese-Sarnese, scontri tra le tifoserie: 17 daspo

Scafatese-Sarnese, scontri tra tifosi : scattano 17 Daspo. Il provvedimento del Questore di Salerno ha colpito di 13 tifosi della Sarnese e 4 per i tifosi della Scafatese, per le condotte poste in essere al termine della gara disputatasi ad aprile scorso.

Per tutti i tifosi della Sarnese, è stato emesso un provvedimento della durata di anni 3, mentre per quelli della Scafatese, il Questore ha adottato 2 Daspo della durata di 1 anno, uno di 3 anni e l’ultimo di 5 anni con obbligo di firma, trattandosi di soggetto recidivo.