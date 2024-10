Aggressione verbale al PS del Ruggi

La Direzione Strategica dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, esprime profonda indignazione e condanna per un ulteriore episodio di aggressione verbale ai danni del personale medico del Pronto Soccorso, avvenuta poche ore fa. La donna protagonista di questa vicenda, con evidente atteggiamento di aggressività scaturita dalla pretesa di ricovero immediato in reparto per un proprio parente, ha rivolto parole offensive a medici e sanitari impegnati nello svolgimento del proprio lavoro. È stato necessario l’intervento della vigilanza interna al nosocomio e dei Carabinieri che hanno condotto la donna al di fuori del Ruggi. L’Azienda, vicina e solidale verso tutto il personale medico e paramedico conferma l’impegno nel contrastare tali episodi e al tempo stesso, sollecita la collaborazione degli utenti e dei loro familiari, affinché ognuno possa svolgere il proprio lavoro senza alcun impedimento che rischia di rallentare o compromettere le pratiche assistenziali.