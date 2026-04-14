Udc conferma l’appoggio a Zambrano

“L’Udc è presente a Salerno con la forza della propria identità e con donne e uomini pronti a mettersi al servizio della città. Sosteniamo convintamente Armando Zambrano perché rappresenta una proposta seria, competente e alternativa rispetto a chi ha governato finora producendo gravi danni, in particolare nel settore sanitario”. Lo afferma Roberto Lambiase, commissario provinciale del partito che chiarisce la posizione in vista del voto a Salerno.

“Vogliamo far comprendere ai salernitani che lo sfascio della sanità cittadina e regionale ha responsabilità precise. Noi porteremo avanti le richieste dei cittadini e le loro battaglie per una sanità davvero pubblica, efficiente e vicina a tutti, capace di tutelare gli ultimi e proteggere le fasce deboli”, aggiunge Lambiase.

Sulla stessa linea interviene Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute del partito: “In questi anni, grazie a un’azione politica seria e puntuale, abbiamo denunciato situazioni inaccettabili contribuendo alla rimozione di direttori pensionati e di medici disonesti che infangavano un’intera categoria composta in larga parte da professionisti perbene”. “Continueremo a combattere ogni utilizzo delle strutture pubbliche per fini privati e lavoreremo per regolamentare con equilibrio e rigore l’attività libero-professionale, mettendo al centro anziani, fragili e cittadini in difficoltà. La sanità non può essere un privilegio per pochi, ma un diritto garantito a tutti”, conclude Polichetti.