Giustizia, gli avvocati penalisti da oggi in sciopero per 8 giorni:

Gli avvocati penalisti salernitani da oggi, martedì 14 aprile, si asterranno dalle attività giudiziarie per protestare contro una serie di criticità che attanagliano la categoria come, ad esempio, il ritardo dei decreti di liquidazione che arrivano in alcuni casi anche a due anni, ma anche criticità relative agli orari delle udienze collegiali e predibattimentali; i rinvii di ufficio da un giorno all’altro e la situazione critica i cui versa il tribunale di Sorveglianza.
Lo sciopero durerà otto giorni, precisamente fino fino al prossimo 22 aprile, come deliberato al termine dell’assemblea straordinaria di marzo scorso dalla Camera penale di Salerno presieduta dall’avvocato Michele Sarno.