È morto Franco Esposito, storica firma del giornalismo sportivo

È morto a 85 anni il giornalista napoletano Franco Esposito, per decenni tra le firme più autorevoli del giornalismo sportivo italiano. Con la sua scomparsa se ne va uno dei decani della stampa partenopea, protagonista di una lunga stagione di cronaca e racconti che hanno attraversato oltre mezzo secolo di sport e di vita cittadina.

Per molti anni Esposito è stato inviato e firma di primo piano del Corriere dello Sport e de II Mattino, testate nelle quali ha raccontato con passione e competenza eventi, protagonisti e grandi imprese sportive. La sua carriera è stata segnata da un’infinità di reportage e cronache, spesso vissute in prima linea sui campi e negli stadi, ma anche nei palazzetti e nei ring, seguendo discipline e campioni con lo sguardo curioso del cronista e la sensibilità dello scrittore.

Nel corso della sua attività professionale ha seguito numerosi eventi internazionali, tra Mondiali di calcio e grandi appuntamenti sportivi, diventando un punto di riferimento per il giornalismo sportivo campano e nazionale. La sua penna ha accompagnato generazioni di lettori, raccontando lo sport non solo come competizione ma come racconto umano, fatto di passioni, sacrifici e storie personali.

Accanto all’attività giornalistica, Franco Esposito è stato anche autore di diverse opere letterarie e saggi dedicati allo sport e alla memoria della città. Nei suoi libri ha spesso intrecciato ricordi personali, aneddoti e pagine di cronaca, restituendo il ritratto di un’epoca del giornalismo vissuta con intensità e spirito di testimonianza. In uno dei suoi lavori più recenti aveva raccontato sessant’anni di vita professionale, ripercorrendo i momenti più significativi di una carriera trascorsa tra redazioni, viaggi e incontri con grandi protagonisti dello sport.

Con la morte di Franco Esposito Napoli perde una voce autorevole e appassionata del proprio giornalismo. Colleghi e lettori ricordano oggi un cronista di razza, capace di trasformare ogni evento in racconto e ogni partita in storia, lasciando una traccia importante nella memoria della stampa sportiva italiana.