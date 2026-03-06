Uccise ladro in fuga, fu legittima difesa - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

La Feldi ritrova la vittoria al Palasele
Uccise ladro in fuga, fu legittima difesa
Festa: Le trattative proseguono per la cessione della Salernitana
Acqua, Fico: stop ai privati
Cronaca Provincia

Uccise ladro in fuga, fu legittima difesa

  • Marzo 6, 2026
  • 0
  • 155
  • 2 Min Read
Uccise ladro in fuga, fu legittima difesa

A quasi un anno dalla sparatoria, nella villa di un imprenditore del Cilento, con un tentativo di furto finito nel sangue e un giovane morto durante la fuga, è arrivata una prima svolta giudiziaria.

 

La Procura di Vallo della Lucania  ha chiesto l’archiviazione per l’imprenditore cilentano Aurelio Valiante, inizialmente indagato per omicidio e tentato omicidio dopo quanto accaduto nella notte del 22 giugno scorso nella sua abitazione a Foria di Centola.

Tre uomini si introdussero nella villa con l’intenzione di compiere un furto. Il proprietario si accorse della presenza dei ladri e ne nacque un conflitto a fuoco. Durante la fuga uno dei componenti della banda, il 26enne albanese Rivaldo Rusi, fu colpito mortalmente da una fucilata.

Un secondo complice, rimase ferito e fu soccorso e ricoverato all’ospedale San Luca, per poi essere trasferito nel carcere di Poggioreale dopo la guarigione. Un terzo uomo riuscì invece a far perdere le proprie tracce

Il corpo di Rusi venne ritrovato circa due giorni dopo in località Limazzo, nascosto all’interno di una tinozza e coperto da teli. Tre giorni dopo l’imprenditore, accompagnato dal suo legale Antonello Natale, si presentò in Procura raccontando quanto accaduto e spiegando di aver sparato per difendersi durante il tentativo di furto.

Al termine delle indagini, i magistrati hanno ritenuto che l’uomo abbia agito in legittima difesa, chiedendo quindi l’archiviazione delle accuse di omicidio e tentato omicidio.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012