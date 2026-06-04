De Luca: “Ripascimento da terminare”

di Olga Sammauro

La città giardino, la città turistica, Salerno città della dignità urbana. È tutto racchiuso in queste parole il programma degli interventi, ormai già avviati da giorni, del nuovo sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Ad oltre una settimana dal giorno della sua elezione, e dopo essere stato assente nel giorno della sua proclamazione a Palazzo di Città e poi in Piazza della Libertà in occasione della cerimonia per gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana, Vincenzo De Luca ha scelto, ieri, l’occasione dell’inaugurazione del nuovo bar all’interno del Parco Pinocchio, struttura gestita da Salerno Solidale, per la sua prima uscita pubblica da primo cittadino. Ad accoglierlo non soltanto l’Amministratore Unico di Salerno Solidale Filomena Arcieri, i neoeletti Nino Savastano e Paolo De Roberto, il primo vicesindaco e assessore allo sport e alle politiche giovanili, la seconda assessore alle politiche sociali, e la consigliera Vittoria Cosentino, ma anche tanti salernitani. L’occasione per alcuni giovani anche per chiedere qualche scatto al nuovo sindaco di Salerno e per scambiare con lui qualche battuta. Il solito De Luca che non ha perso occasione per mettere in guardia i salernitani: “Dobbiamo avere comportamenti civili per salvaguardare questa struttura che è stata realizzata da due ragazzi, due architetti, che hanno fatto un lavoro da cinque stelle. È una struttura che servirà ai nostri figli e alle nostre famiglie.”. Il rinnovato spazio all’interno del Parco Pinocchio è stato inaugurato nella giornata in cui sono anche partiti in città gli interventi per il rifacimento della segnaletica orizzontale. Operai a lavoro ieri in centro città, in via Roma, ma il cronoprogramma prevede interventi progressivi in tutta la città. Due interventi simbolici, l’inaugurazione al Parco Pinocchio e il rifacimento della segnaletica, li ha definiti così De Luca per sottolineare quanto c’è da realizzare: “una Salerno della grande dignità urbana” ha detto specificando che gli addetti arriveranno, poi, in tutte le strade anche della zona orientale della città. Poi lo sguardo ai prossimi mesi, con la volata in vista dei festeggiamenti del 21 settembre in onore di San Matteo ormai avviata. “Dobbiamo lavorare duramente. Siamo molto fiduciosi, c‘è entusiasmo, tutti comprendono che c’è bisogno di partecipazione e questo mi dà grande gioia e fiducia” ha detto il sindaco di Salerno ribadendo che è in corso il grande lavoro per l’ulteriore sviluppo turistico della città. Certo ci sono le criticità legate agli interventi di ripascimento e all’interdizione di Universo Beach, dopo i problemi tecnici legati alla sabbia collocata in quel lotto non prevista dal capitolato c’è la necessità di risolvere il problema e di portare avanti il programma complessivo di ripascimento. Ma De Luca rivendica il lavoro già fatto: “Dobbiamo capire una cosa, la città turistica che abbiamo sognato tanti anni fa con Bohigas è nata. La settimana scorsa abbiamo avuto l’attracco di due navi da crociera contemporaneamente, 6mila turisti sbarcati, siamo noi che dobbiamo fare in modo che la città di Salerno sia adeguata ad un’offerta turistica europea”. E, infine, lo sguardo allo sviluppo sulla litoranea orientale di tutto il sistema alberghiero. “Abbiamo bisogno di altri alberghi. È un lavoro enorme, ma così come abbiamo realizzato Piazza della Libertà e la Stazione Marittima realizzeremo anche l’insieme dello sviluppo turistico della città” ha concluso De Luca.