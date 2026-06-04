Giornata Mondiale dell’Ambiente, domani alla Provincia

Domani si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente,, promuovendo la vita sostenibile e la tutela degli ecosistemi. Istituita dalle Nazioni Unite nel 1972, per il 2026, la giornata sarà ospitata dalla Svezia a Stoccolma e il tema principale sarà “Una sola terra”, focalizzandosi sulla vita sostenibile e sull’armonia con la natura . Organizzazioni, scuole e imprese partecipano attraverso campagne di sensibilizzazione, progetti di sostenibilità e iniziative green, come l’uso di energie rinnovabili, la riduzione dei rifiuti e la tutela della biodiversità . In questo contesto le classi V D e V E dell’Istituto “Francesco Severi” di Salerno, guidate dalle docenti Maria Giovanna Cantalupo e Anna Maria Ferraiolo e coordinate dalla dirigente scolastica Barbara Figliolia hanno svolto un lavoro laboratoriale di ricerca e analisi delle microplastiche presenti nel terreno ,nelle acque, nei materiali usati quotidianamente e presenteranno i risultati di questa ricerca venerdì 5 giugno nel Salone Bottiglieri della provincia di Salerno alle ore 9:00. Il lavoro che è stato integrato dalle lezioni della professoressa associata MARIA ROSARIA ACOCELLA della Facoltà di Chimica dell’Università di Salerno, dove gli studenti si sono recati per arricchire le loro conoscenze e le loro competenze, ha avuto un mentore di eccezione: la dottoressa salernitana GIOVANNA LAUDISIO premiata nel 2024 con la Medaglia del Presidente della Repubblica al PREMIO PRINCIPESSA SICHELGAITA. Ella è il CEO e la CO-fondatrice della NATURBEADS, un’azienda innovativa che sviluppa ingredienti biodegradabili e di origine naturale per sostituire le microplastiche intenzionalmente aggiunte in prodotti di largo consumo, come cosmetici, detergenti e vernici. Nel 2025, è stato completato il primo stabilimento di produzione unico nel suo genere in Italia e precisamente in Puglia. Ora sono nella fase di startup/ramificazione con 12 piloti attivi e un portafoglio di più di 50 aziende. Così non solo si è riportata in Italia una start-up di livello europeo, ,ma sono stati impiegati anche tanti giovani che lavoravano all’estero e così è stata favorito il rientro dei cervelli in fuga in Italia. Il divieto dell’UE entrerà in vigore per i prodotti da risciacquo nel 2027 e per quelli leave-on nel 2029. La domanda supera già la capacità di fornitura.Importante sottolineare che la Naturbeads ha avuto per le sue ricerche uno stanziamento tratto dal Fondo Strutturale Europeo di ben 4,1 milioni di euro.Al Lions Club Salerno Principessa Sichelgaita, guidato dall’ing. Rosaria Chechile il merito di aver intrecciato l’area ambiente con la valorizzazione delle eccellenze al femminile della provincia di Salerno, peculiarità del club unico TUTTO AL FEMMINILE nel Distretto 108Ya che comprende CAMPANIA, CALABRIA E BASILICATA . Alla tavola rotonda che si svolgerà il 5 giugno con la presentazione del risultati delle ricerche degli studenti, parteciperanno l’Onorevole Guido Milanese Consigliere Delegato del Ministro dell’Ambiente,il Vice presidente della Provincia di Salerno prof.Giovanni Guzzo, il Presidente Nazionale di FARE AMBIENTE prof. Vincenzo Pepe e l’Avvocato Andrea Torre Presidente della VI Circoscrizione Lions International.