Festa: Le trattative proseguono per la cessione della Salernitana - Le Cronache Salernitana
  • Marzo 6, 2026
  • 0
  • 274
  • 2 Min Read
Sulla possibile cessione della Salernitana interviene il collega Marcello Festa che aggiorna la situazione

Incassata l’ennesima figuraccia sportiva, già annacquato l’entusiasmo e l’abbrivio della cura Cosmi (scelte e strategie tattiche molto discutibili al Pinto), proseguono sottotraccia le manovre societarie, a quanto risulta rinvigorite da una non più malcelata insoddisfazione di Danilo Iervolino che raccontano molto amareggiato per la piega che ha preso la stagione.
Messe in stand by, e per motivazioni diverse, le trattative con Andrea Langella (operazione “benedetta” dall’avvocato Fimmanò) e Rocco Aversa, imprenditore calabrese, proseguono le interlocuzioni tra Maurizio Milan e un advisor romano, molto addentro al mondo della finanza, incaricato da Cristiano Rufini, presidente di Olidata, per l’acquisizione del pacchetto azionario del club granata. Legali a lavoro per la predisposizione degli atti, dopodichè, sistemata la parte formale, si dovrebbe passare ai “fatti”.
Iervolino chiede garanzie per il presente e per il futuro ed il manager romano, con il suo pool di consulenti, è a lavoro per assecondarne le legittime richieste.
Solo dopo aver trovato la quadra su forma e sostanza ci sarà la “fumata”…
Già fissata, pare, una dead line che non dovrebbe andare oltre la prossima settimana: in ballo c’è una sponsorizzazione multimilionaria con la Virtus Bologna di basket che Olidata (indirettamente coinvolta nell’operazione Salernitana che invece e’ guidata da una società direttamente in capo a Rufini) è chiamata a rinnovare o, eventualmente, interrompere.
