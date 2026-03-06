Festa: Le trattative proseguono per la cessione della Salernitana

Sulla possibile cessione della Salernitana interviene il collega Marcello Festa che aggiorna la situazione

Incassata l’ennesima figuraccia sportiva, già annacquato l’entusiasmo e l’abbrivio della cura Cosmi (scelte e strategie tattiche molto discutibili al Pinto), proseguono sottotraccia le manovre societarie, a quanto risulta rinvigorite da una non più malcelata insoddisfazione di Danilo Iervolino che raccontano molto amareggiato per la piega che ha preso la stagione.