La Feldi ritrova la vittoria al Palasele

Successo interno per la Feldi Eboli, che supera 6-3 il Mantova Calcio a 5 al Palasele al termine di una gara vivace e ricca di emozioni. Le volpi partono forte, allungano nel primo tempo e nella ripresa resistono ai tentativi di rimonta degli ospiti, trovando il gol decisivo nel momento più delicato della partita.

L’inizio è subito favorevole ai rossoblù. Dopo appena quattro minuti Gui porta avanti la Feldi con una zampata sotto porta che sblocca il risultato. I padroni di casa continuano a spingere e sfiorano il raddoppio in più di un’occasione, mentre il Mantova prova a farsi vedere timidamente nella metà campo avversaria. Poco dopo la metà del primo tempo arriva il 2-0: Caponigro è bravo a strappare il pallone a un avversario e a calciare immediatamente verso la porta, trovando la conclusione vincente che vale il raddoppio. La Feldi mantiene il controllo della gara e, a meno di tre minuti dall’intervallo, cala anche il tris con Calderolli, che finalizza al meglio un’altra azione offensiva delle volpi.

Nella ripresa il Mantova rientra in campo con maggiore determinazione e riesce ad accorciare le distanze in apertura grazie a Mascherona, bravo ad approfittare di un’indecisione della difesa rossoblù. I lombardi prendono fiducia e con Caique sfiorano anche la seconda rete, ma la Feldi reagisce immediatamente: dopo un forcing insistito arriva l’autogol degli ospiti che riporta le volpi sul doppio vantaggio. La gara resta comunque aperta. Il Mantova non si arrende e trova ancora il gol, sempre con Mascherona, che firma la sua doppietta, prima di tornare addirittura a una sola lunghezza grazie a uno schema su calcio piazzato finalizzato dal capitano Leleco. Il Palasele trattiene il fiato, ma lo spavento dura pochissimo: pochi secondi più tardi Calderolli firma la sua doppietta personale e ristabilisce il margine di sicurezza per la Feldi. Le volpi continuano a creare occasioni e sfiorano anche il sesto gol con Gui, che centra la traversa, mentre il Mantova centra un clamoroso doppio palo con Caique. Nel finale espulso Mohabz per doppia ammonizione tra le fila del Mantova, la Feldi non perdona e sigla la sesta rete con Mateus.

E’ il risultato finale: al Palasele finisce 6-3 per la Feldi, che ritrova la vittoria in campionato e conquista tre punti preziosi al termine di una partita intensa e spettacolare. Ora per le volpi una settimana di fuoco con le sfide casalinghe contro Catania e Napoli.