Tutto pronto per l’edizione 2026 del Pitti Pizza&Friend

Dal 25 al 30 agosto Piazza della Libertà torna a ospitare Pitti Pizza & Friends, la manifestazione che negli anni ha conquistato migliaia di visitatori, turisti italiani e stranieri, affermandosi tra gli eventi gastronomici più attesi della Campania. Un appuntamento che celebra uno dei simboli più rappresentativi del nostro Paese: la pizza, già patrimonio d’Italia per la traduzione. Per sei giorni il suggestivo spazio affacciato sul mare sarà il cuore di un viaggio tra sapori, colori, tradizione e spettacolo, con protagoniste alcune delle migliori realtà del mondo della pizza, affiancate da musica, intrattenimento e iniziative dedicate alla valorizzazione delle eccellenze del territorio. Dopo il successo delle passate edizioni, Pitti Pizza & Friends torna con un format ormai consolidato, capace di coniugare qualità gastronomica, aggregazione e promozione turistica, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza da vivere dall’ora dell’aperitivo fino a tarda sera, in una delle location più suggestive della città. Nei prossimi giorni saranno presentati il programma completo della manifestazione, le pizzerie partecipanti, gli ospiti, gli spettacoli e tutte le novità dell’edizione 2026. L’appuntamento è quindi fissato dal 25 al 30 agosto in Piazza della Libertà, pronta ad accogliere una nuova edizione di uno degli eventi più attesi dell’estate salernitana. La manifestazione è ideata da Maurizio Falcone e promossa dall’Associazione Alimenta, presieduta dallo stesso Falcone, con Alfonso Aufiero vicepresidente. L’evento è organizzato con Effe Emme Eventi, con il patrocinio e il sostegno di Comune di Salerno, Provincia di Salerno, Regione Campania, Camera di Commercio di Salerno, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, IPSEOA Virtuoso, Onmic e Humanitas.
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