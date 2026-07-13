Turismo, Tiso(Accademia Iniziativa Comune): “Settore volano del sistema Italia”

“Nel primo semestre del 2026 il turismo italiano sta vivendo una fase di espansione importante e significativa. Gli arrivi complessivi crescono del 4,43% rispetto allo stesso periodo del 2025, un risultato che coinvolge sia gli hotel sia il settore extra‑alberghiero, che mostra addirittura performance migliori. Questa dinamica positiva si riflette anche nel confronto con altre mete del Mediterraneo: l’Italia, infatti, risulta più attrattiva di Spagna e Grecia, sia per la percentuale di riempimento delle strutture sia per le tariffe più convenienti. Guardando all’estate, le prospettive sono piuttosto rosee e la crescita non pare affatto episodica: riguarda sia italiani sia stranieri, sia hotel sia extra‑alberghiero. L’Italia sta consolidando un vantaggio competitivo nel Mar Mediterraneo, grazie a prezzi più accessibili e a un’offerta percepita come di qualità. Anche la geopolitica favorirebbe le destinazioni “vicine” con le tensioni internazionali che potrebbero aver spinto molti viaggiatori a evitare mete lontane. E l’Italia potrebbe beneficiare di questa situazione, posizionandosi come meta sicura e facilmente raggiungibile. In conclusione, il turismo nostrano continua a confermarsi una leva strategica per la crescita italiana, volano della nostra economia, sostenuto dalla forza del brand Paese e dalla capacità di attrarre sia i viaggiatori stranieri sia una domanda interna tornata finalmente a crescere”. Lo dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca.