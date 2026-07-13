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Euro 2032, De Luca rassicura Salerno: «Per lo Stadio Arechi non c’è nessuna lista B»

  • Luglio 13, 2026
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Euro 2032, De Luca rassicura Salerno: «Per lo Stadio Arechi non c’è nessuna lista B»

«Ho parlato con Malagò e non c’è nessuna lista B» il riferimento di Vincenzo De Luca è alla candidatura dello stadio Arechi per ospitare gli Europei di calcio 2032. Il sindaco di Salerno ha ribadito che la scelta dovrà basarsi sulla preparazione e sulla capacità organizzativa delle città candidate.  «Saranno scelte le realtà che sono pronte, sulla base di valutazioni tecniche. Chi è pronto sarà scelto, chi è in ritardo non sarà scelto. Questa è la regola».

 

De Luca ha ricordato che Salerno è in una competizione positiva con altre realtà d’Italia e del Sud, come Palermo e Bari. «È giusto fare le scelte sulla base della capacità organizzativa e della preparazione che hanno diverse realtà. Vinca il migliore anche da questo punto di vista. In ogni caso noi andiamo avanti».

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