Trump e Vance arrivati a funerali Kirk, accolti da cori e applausi

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump e il vice Jd Vance sono arrivati allo State Farm Stadium di Glendale, Arizona, per assistere ai funerali di Charlie Kirk. I due sono stati accolti da applausi e cori al grido di "Usa! Usa!". Ai funerali anche Elon Musk, che ha scritto su X di sentirsi "onorato" di presenziare ai funerali dell'attivista conservatore. "Tutti per Charlie", ha aggiunto. L’esecuzione solenne di 'Amazing Grace' da parte di cornamuse ha dato il via alla cerimonia. Lo State Farm Stadium è gremito di presenti vestiti di rosso, bianco e blu. Secondo Turning Point Usa, circa 95.000 persone hanno preso posto nello stadio principale e nell’arena adiacente predisposta per l’afflusso straordinario, mentre migliaia di altre sarebbero rimaste all’esterno. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
