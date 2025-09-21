Salernitana, più cinici sotto porta

Giuseppe Raffaele non nasconde la soddisfazione per la quinta vittoria consecutiva della sua Salernitana, corsara anche sul campo del Giugliano. Nel post-gara il tecnico granata elogia il gruppo ma invita alla concretezza:

“Faccio i complimenti ai ragazzi. Abbiamo sofferto soltanto dalla mezz’ora della ripresa fino al gol del raddoppio, poi la gara è stata gestita bene. Stiamo crescendo dal punto di vista della manovra, già nel primo tempo ci siamo presentati 4-5 volte davanti al portiere. Dobbiamo però essere più cattivi e cinici: non siamo ancora al 100% della condizione e veniamo da un vero tour de force”.

Raffaele ha sottolineato l’importanza dei singoli, a partire dal match-winner:

“Bravo Ferraris, ma anche Ferrari e tutti i subentrati sono sempre sul pezzo. Questo fa la differenza”.

Qualche nota anche sugli episodi e sull’infermeria:

“Su Villa c’era un episodio dubbio, ma il Var non ha funzionato. Cabianca ha accusato un indurimento muscolare, lo valuteremo nelle prossime ore”.

Infine uno sguardo alla classifica e al prosieguo del torneo:

“Siamo partiti bene e dobbiamo continuare così, restando sempre attenti perché è un campionato insidioso. Ci sono 3-4 squadre che lotteranno con noi per il vertice, ma in Serie C se non metti intensità e voglia rischi di perdere punti con chiunque”.