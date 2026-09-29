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Salernitana, squadra a rapporto da Cosmi

  • Settembre 29, 2026
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Salernitana, squadra a rapporto da Cosmi

di Marco De Martino

SALERNO – Un faccia a faccia per provare a comprendere i motivi e le cause di una prestazione a dir poco sconcertante. La Salernitana è tornata al lavoro al centro sportivo Mary Rosy in vista del prossimo impegno di campionato, in programma domenica prossima allo stadio Arechi contro il Bari. La ripresa degli allenamenti è stata anche l’occasione per un summit tra il tecnico Serse Cosmi (nella foto di Gambardella) e il gruppo, chiamato ad analizzare la pesante sconfitta rimediata a Crotone e a individuare le ragioni di una prestazione apparsa particolarmente negativa. Dopo il confronto con l’allenatore, la squadra ha svolto una seduta caratterizzata da lavoro aerobico e partitine a campo ridotto. Sul fronte dell’infermeria, Marco Capuano ha seguito un programma differenziato, mentre Malik Djibril e Jonas Heinz hanno svolto lavoro in palestra e terapie. Buone notizie, invece, per de Boer. Il centrocampista ha svolto regolarmente l’allenamento e si candida così a essere a disposizione per la sfida con il Bari. Il suo impiego, al momento, appare più probabile a gara in corso, ma la sua disponibilità rappresenta comunque un’opzione in più per Cosmi in vista di un appuntamento importante per il campionato. La Salernitana avrà ora a disposizione i prossimi giorni per preparare nel dettaglio la gara dell’Arechi e lavorare sugli aspetti emersi nella trasferta di Crotone. La squadra tornerà ad allenarsi oggi alle 10.30, ancora una volta al centro sportivo Mary Rosy. L’operazione Bari, per la Salernitana, è ufficialmente cominciata.

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