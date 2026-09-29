Fondazione Menna, De Luca insedia Guzzo

di Erika Noschese

Fuori Letizia Magaldi, dentro Giovanni Guzzo. Il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca interviene sulla governance della Fondazione Menna e rimescola le carte, affidando la presidenza a un esponente politico di area, già vicesindaco e oggi vicepresidente della Provincia di Salerno. Guzzo prende così il posto di Letizia Magaldi, alla guida della Fondazione dal 2021, aprendo una nuova fase per l’istituzione culturale salernitana. La nomina è stata ufficializzata dallo stesso Guzzo, che ha espresso parole di ringraziamento nei confronti del primo cittadino per la fiducia accordata e della presidente uscente per il lavoro svolto negli anni. «Oggi ho ricevuto la nomina a presidente della Fondazione Menna di Salerno. È un incarico che accolgo con onore e con piena consapevolezza del valore che questa istituzione ha per la città e per la sua vita culturale», ha dichiarato Guzzo. «Ringrazio il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca per la fiducia e Letizia Magaldi, presidente uscente, per il lavoro svolto e per l’impegno dedicato alla causa», ha aggiunto il neo presidente, ufficializzando di fatto l’avvicendamento alla guida della Fondazione. Guzzo ha poi chiarito la natura del nuovo incarico, sottolineando come si tratti di una fase temporanea. «Mi è stata affidata la responsabilità di accompagnare la Fondazione in una fase temporanea», ha spiegato, assicurando la propria disponibilità a mettere a disposizione dell’Ente tempo e impegno a titolo gratuito. «Intendo farlo dedicando gratuitamente tutto il tempo necessario all’Ente, con serietà e ascoltando chi vi ha lavorato e chi continua a credere nella sua missione». Nelle parole del neo presidente c’è anche l’intenzione di rilanciare il rapporto tra la Fondazione e il territorio, attraverso una maggiore apertura alla città e nuove occasioni di confronto. «Lavoreremo insieme per creare occasioni di incontro tra arte, cultura e comunità», ha aggiunto Guzzo, indicando nella valorizzazione del patrimonio culturale e nel coinvolgimento della comunità uno dei possibili percorsi per la nuova fase. Un passaggio che arriva dopo oltre cinque anni di presidenza Magaldi e che consegna ora a Guzzo il compito di accompagnare la Fondazione Menna nel prossimo periodo. Un incarico che lo stesso vicepresidente di Palazzo Sant’Agostino presenta come una responsabilità da affrontare nel segno della continuità, ma anche della necessità di dare nuovo impulso alle attività. «La Fondazione Menna ha una storia importante. Sarà un onore contribuire a darle nuovo slancio, insieme alla città», ha concluso Guzzo.