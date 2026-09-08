«Schlein inguardabile», De Laurentiis: nessun commento sessista

«Ho letto che avrei espresso un commento sessista nei confronti di Elly Schlein, definendola “inguardabile” in una chiacchierata informale con un gruppo di conoscenti. Lungi da me essere considerato sessista. Il mio riferimento era inteso esclusivamente da un punto di vista politico». Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in un post su X, a proposito di alcuni suoi commenti a margine di un incontro promosso a Napoli da Forza Italia.

«Ritengo che, in questi anni, Elly Schlein avrebbe dovuto sedersi al tavolo della politica, invece di condannare reiteratamente ed esprimere continue manifestazioni di dissenso. Le idee e la visione politica dell’opposizione possono anche essere apprezzate da chi governa – ha spiegato – ma se ogni qual volta si alimenta il contrasto, allora si diventa stancanti e pertanto si rischia di essere “inguardabili”».