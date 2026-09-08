«Schlein inguardabile», De Laurentiis: nessun commento sessista - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Bicchielli, Patriarca, De Rosa e Petitto: Congresso Fi irregolare
Studio medico Verrengia, arriva il Dott. Giovanni Grimaldi, fondazione Pascale
Trovato morto a Scala: fatale una caduta nel vuoto lungo un sentiero
«Schlein inguardabile», De Laurentiis: nessun commento sessista
Attualità Campania

«Schlein inguardabile», De Laurentiis: nessun commento sessista

  • Settembre 8, 2026
  • 0
  • 94
  • 1 Min Read
«Schlein inguardabile», De Laurentiis: nessun commento sessista

«Ho letto che avrei espresso un commento sessista nei confronti di Elly Schlein, definendola “inguardabile” in una chiacchierata informale con un gruppo di conoscenti. Lungi da me essere considerato sessista. Il mio riferimento era inteso esclusivamente da un punto di vista politico». Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in un post su X, a proposito di alcuni suoi commenti a margine di un incontro promosso a Napoli da Forza Italia.

«Ritengo che, in questi anni, Elly Schlein avrebbe dovuto sedersi al tavolo della politica, invece di condannare reiteratamente ed esprimere continue manifestazioni di dissenso. Le idee e la visione politica dell’opposizione possono anche essere apprezzate da chi governa – ha spiegato – ma se ogni qual volta si alimenta il contrasto, allora si diventa stancanti e pertanto si rischia di essere “inguardabili”».

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Attualità Cronaca

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Tommaso D'Angelo
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Tommaso D'Angelo
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Tommaso D'Angelo
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Tommaso D'Angelo
Aprile 24, 2013