Tragedia nel vicentino, auto pirata travolge due ragazzini che passeggiano: morto 13enne

(Adnkronos) – E' morto sul colpo, travolto da un'auto pirata, Stefano Angonese, ragazzino di 13 anni che ieri sera stava passeggiando insieme a un amico a Tortima, in località Lusiana Conco, nell'Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza. Stava camminando sul ciglio della strada con un coetaneo, che è rimasto lievemente ferito, quando una macchina sopraggiunta alle loro spalle li ha travolti per poi scappare. L'impatto è stato fatale per il 13enne. I sanitari, giunti sul posto, hanno solo potuto constatarne il decesso mentre hanno prestato le prime cure all'amico, trasportato poi all'ospedale di Asiago in stato di choc. Sul posto i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e stanno cercando di raccogliere le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire al pirata della strada. Al vaglio anche alcuni pezzi dell'auto, rinvenuti dai militari sull'asfalto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Post Recenti
- De Luca: “Non invitato a festa dell’Unità. Dal PD solo cafoneria”
- De Luca su Fico: Buonanotte
- Campania, Maritato (Dim. Bandecchi): “Su piano rientro Sanità, De Luca scaricabarile”
- L’AI al servizio dell’uomo: dalla Cina, le nuove tecnologie a supporto delle disabilità
- Usa, Corte appello conferma: Trump deve pagare 83 milioni a Jean Carroll
Categorie
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco