Sabalenka: "C'è Sinner". Ma è Alcaraz... la gaffe in tv - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

De Luca: “Non invitato a festa dell’Unità. Dal PD solo cafoneria”
De Luca su Fico: Buonanotte
Campania, Maritato (Dim. Bandecchi): “Su piano rientro Sanità, De Luca scaricabarile”
L’AI al servizio dell’uomo: dalla Cina, le nuove tecnologie a supporto delle disabilità
Ultim'ora Nazionale

Sabalenka: “C’è Sinner”. Ma è Alcaraz… la gaffe in tv

  • Settembre 8, 2025
  • 0
  • 65
  • 1 Min Read
Sabalenka: “C’è Sinner”. Ma è Alcaraz… la gaffe in tv

(Adnkronos) – Aryna Sabalenka in tv con Jannik Sinner. Anzi, no. Con Carlos Alcaraz. Dopo gli US Open, come da tradizione, i vincitori del singolare maschile e del singolare femminile sono ospiti dei network americani per interviste leggere tra tennis e curiosità assortite.   Aryna Sabalenka e Carlos Alcaraz, trionfatore ieri nella finale contro l'azzurro Jannik Sinner, hanno iniziato il tour con i trofei davanti alle telecamere. Sabalenka, ancora 'provata' dai festeggiamenti, è incappata in una gaffe tutto sommato comprensibile: "Con Jannik…", ha detto la bielorussa, pensando di avere Sinner accanto a sé. La numero 1 del mondo, che dopo la vittoria del 2024 in effetti faceva coppia in tv con Sinner, si è subito corretta. Alcaraz ha 'perdonato' la collega: "Sono le 9 del mattino..". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025