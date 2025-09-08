Sabalenka: “C’è Sinner”. Ma è Alcaraz… la gaffe in tv

(Adnkronos) – Aryna Sabalenka in tv con Jannik Sinner. Anzi, no. Con Carlos Alcaraz. Dopo gli US Open, come da tradizione, i vincitori del singolare maschile e del singolare femminile sono ospiti dei network americani per interviste leggere tra tennis e curiosità assortite. Aryna Sabalenka e Carlos Alcaraz, trionfatore ieri nella finale contro l'azzurro Jannik Sinner, hanno iniziato il tour con i trofei davanti alle telecamere. Sabalenka, ancora 'provata' dai festeggiamenti, è incappata in una gaffe tutto sommato comprensibile: "Con Jannik…", ha detto la bielorussa, pensando di avere Sinner accanto a sé. La numero 1 del mondo, che dopo la vittoria del 2024 in effetti faceva coppia in tv con Sinner, si è subito corretta. Alcaraz ha 'perdonato' la collega: "Sono le 9 del mattino..". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
