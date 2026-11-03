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Tragedia alla maratona di New York, ragazza di 24 anni muore a due chilometri dal traguardo

  • Novembre 3, 2026
  • 0
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Tragedia alla maratona di New York, ragazza di 24 anni muore a due chilometri dal traguardo

(Adnkronos) –
Tragedia durante la maratona di New York. Una giovane donna di 24 anni, Rachel Apa è morta dopo essere collassata durante la tradizionale corsa che si è tenuta domenica 1 novembre, a soli due chilometri dal traguardo. Secondo quanto ricostruito dal New York Times, Apa era originaria di Lewisberry, in Pennsylvania, e l’incidente è avvenuto nei pressi di Central Park alle 13.30 ora locale. 

La donna è stata subito soccorsa da alcuni spettatori, tra cui si trovavano alcuni medici, che le hanno praticato la rianimazione cardiopolmonare prima dell’arrivo del personale sanitario, che ha utilizzato un defibrillatore. Apa è stata trasportata al vicino ospedale Mount Sinai Medical Centel in ambulanza, ma nonostante gli sforzi dei medici è deceduta in serata intorno alle 21.40. 

Il padre Steve Apa ha dichiarato al media americano che la donna è morta di rabdomiolisi, una rara condizione che porta i muscoli a disgregarsi, con conseguente intossicazione dell’organismo. La rabdomiolisi, secondo quanto spiegato dalla Cleveland Clinic, può essere causata da un’eccessiva attività fisica o da un precedente trauma e, come nel caso di Apa, può essere letale. Il padre ha però assicurato che la donna era in “salute perfetta, in forma perfetta, aveva soltanto 24 anni”, giudicando la tragedia come “inconcepibile”. 

 

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