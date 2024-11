Tragedia a Capaccio, mons Bellandi: “Soluzioni per rendere più sicure le strade”

L’arcivescovo di Salerno, monsignor Andrea Bellandi, ha rivolto un appello all’indomani del tragico incidente stradale in cui hanno perso la vita due giovani poco più che ventenni del Bangladesh che erano in sella a una bicicletta che si è scontrata con un’auto, sulla strada provinciale 11 a Capaccio Paestum.

«Quando ho letto questa notizia – dice, a margine di una conferenza stampa, Bellandi – mi è venuta nel cuore un’enorme tristezza perché penso a questi due giovani di vent’anni, venuti qui a cercare un futuro migliore, che si erano anche bene integrati con la comunità, e che, invece, vengono a perdere la vita in modo tragico sulle nostre strade, in una situazione che, ahimè, non è la prima volta che accade.

Queste cose non possono più accadere perché non è la prima volta che succede e che siano dei giovani a perdere la vita. È una tragedia».