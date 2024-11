Prevenzione delle malattie cardiovascolari: domani al Comune di Salerno

“L’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari”. È questo il titolo dell’health talk organizzato dalla costituenda Associazione Salute, Prevenzione & Sport in programma giovedì 14 novembre, dalle ore 14:30 alle ore 17:00, presso il Comune di Salerno. L’incontro è patrocinato dal Comune di Salerno e realizzato in collaborazione con i Centri Verrengia, l’Humanitas Salerno, la Scuola Medica Salernitana, il Segretariato Italiano Giovani Medici e l’Agenzia Carisma.

L’evento, ideato dal Presidente di Salute, Prevenzione e Sport Francesco Verrengia e dal Direttore generale Carmine Giordano, si rivolge a medici di medicina generale, specialisti, studenti di medicina e specializzandi, operatori sanitari del territorio, offrendo un’occasione di aggiornamento professionale e di confronto sulle più recenti pratiche per la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, con l’obiettivo di garantire cure sempre migliori ai pazienti.

Tra i relatori di prestigio ci saranno il Prof. Alessandro Giamberti e il Prof. Massimo Chessa, Direttori del Centro di Cardiochirurgia, Cardiologia ed Emodinamica Pediatrica e del Cardiopatico Congenito Adulto IRCCS Policlinico San Donato di Milano, il Dott. Antonio Rainone, Direttore Generale della Clinica Montevergine, il Dott. Carlo Zebele, Responsabile Cardiochirurgia della Clinica Montevergine e Mario Passaro, specializzando in Cardiochirurgia e Presidente del Segretariato Italiano Giovani Medici di Salerno. Inoltre, saranno presenti il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il Presidente dell’Associazione Studenti Medicina Salerno Pietro Aliberti e il Presidente dell’Associazione Salute, Prevenzione & Sport Francesco Verrengia.

“Questa associazione nasce dalla necessità di rafforzare le attività di prevenzione e di sensibilizzazione sul territorio” – dichiara Francesco Verrengia, Presidente della costituenda Associazione Salute, Prevenzione & Sport. “È nata una rete di medici che si sono attivati per diffondere questa conoscenza e la nostra associazione vuole diventare un punto di riferimento sanitario per le persone e per il territorio. Questo Health Talk è solo il primo di una serie di incontri pensati per creare dialogo tra medici, laureandi in medicina e anche aziende del territorio. Abbiamo scelto di partire con un focus sul cuore, da cui prende avvio la nostra vita”.

Oltre a favorire l’aggiornamento professionale, questo evento sarà una preziosa occasione di collaborazione e scambio tra i vari protagonisti del settore sanitario, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e le competenze nella prevenzione delle patologie cardiache. L’accesso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione tramite il link dedicato su eventbrite:

L’Associazione Salute, Prevenzione & Sport invita tutti i professionisti della salute a partecipare e a contribuire al dibattito, per rafforzare una rete locale dedicata alla prevenzione e alla promozione della salute sul territorio.