Topi nella scuola infanzia di Ogliara, sindaco Napoli dispone chiusura
Topi nella scuola infanzia di Ogliara, sindaco Napoli dispone chiusura
Topi nella scuola infanzia di Ogliara, sindaco Napoli dispone chiusura

  • Novembre 29, 2025
Topi nella scuola infanzia di Ogliara, sindaco Napoli dispone chiusura

Il sindaco Vincenzo Napoli, dopo aver sentito il dirigente scolastico, ha firmato un’ordinanza (pubblicata anche sull’Albo Pretorio) che dispone la chiusura della scuola dell’Infanzia di Ogliara per lunedì 1 e martedì 2 dicembre.

