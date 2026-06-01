Castel S. Giorgio: in calo il gioco d’azzrardo on line

In merito ai dati contenuti nel “Libro Nero dell’Azzardo 2026”, che fotografano l’andamento del gioco d’azzardo in Italia, il Sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, interviene per evidenziare gli elementi di novità emersi dal rapporto e per ringraziare quanti, in questi anni, hanno contribuito all’azione di contrasto al fenomeno. “Parliamo di dati che meritano grande attenzione e che impongono una riflessione seria e approfondita. Nessuno intende sottovalutare un fenomeno che continua a rappresentare una criticità sociale importante e che richiede il massimo impegno da parte delle istituzioni e dell’intera comunità. Tuttavia, ritengo sia doveroso leggere il report nella sua completezza. Se Castel San Giorgio continua a occupare una posizione elevata nella classifica nazionale relativa alla raccolta pro capite del gioco online, il rapporto certifica anche una significativa riduzione del fenomeno rispetto all’anno precedente, con oltre 110 milioni di euro di giocate online in meno rispetto al 2024. Si tratta di un dato importante che non può essere ignorato e che testimonia l’efficacia di un lavoro di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto che da anni viene portato avanti sul nostro territorio. Come Amministrazione Comunale abbiamo scelto di affrontare questa problematica con serietà, continuità e senso di responsabilità, promuovendo iniziative pubbliche, percorsi educativi e momenti di confronto rivolti soprattutto alle giovani generazioni e alle famiglie. Per questo desidero esprimere un sentito e profondo ringraziamento alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura per l’incessante attività di controllo e contrasto dei fenomeni di illegalità, nonché all’associazione Libera e, in modo particolare, al presidio Libera ‘Marcello Torre’ di Castel San Giorgio, che rappresenta da anni un presidio fondamentale di legalità, memoria e impegno civile sul nostro territorio. Il lavoro svolto dal Circolo, attraverso iniziative di sensibilizzazione, educazione alla cittadinanza attiva e promozione della cultura della legalità, ha contribuito in maniera significativa a costruire una maggiore consapevolezza nella nostra comunità sui rischi connessi al gioco d’azzardo e alle dipendenze. I risultati che oggi registriamo sono il frutto di una straordinaria sinergia istituzionale e sociale, costruita nel tempo grazie alla collaborazione tra Amministrazione Comunale, Forze dell’Ordine, Magistratura, Libera, il presidio ‘Marcello Torre’, il mondo della scuola, le associazioni e tutti coloro che ogni giorno operano per rendere Castel San Giorgio una comunità più consapevole e più forte. Naturalmente non siamo soddisfatti. I numeri restano elevati e il percorso da compiere è ancora lungo. Ma sarebbe un errore non riconoscere i segnali di miglioramento che emergono chiaramente dal report. È da questi segnali che dobbiamo partire per rafforzare ulteriormente il nostro impegno. Continueremo a lavorare con determinazione, trasparenza e spirito di collaborazione, perché la lotta alle dipendenze, la tutela delle famiglie e la promozione della legalità rappresentano priorità assolute per questa Amministrazione e per l’intera comunità di Castel San Giorgio.”- ha dichiarato il primo cittadino Paola Lanzara.