Piero De Luca (PD): “Congratulazioni ad eletti, grande responsabilità verso i cittadini” - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Martusciello, la Campania si conferma roccaforte di Fi
Maraio: ‘Avanti’ laboratorio del centrosinistra
Salerno Pulita, Bennet tuona: Pronti a sospendere raccolta nei mercati
Topi nella scuola infanzia di Ogliara, sindaco Napoli dispone chiusura
Attualità Campania

Piero De Luca (PD): “Congratulazioni ad eletti, grande responsabilità verso i cittadini”

  • Novembre 29, 2025
  • 0
  • 156
  • 1 Min Read
Piero De Luca (PD): “Congratulazioni ad eletti, grande responsabilità verso i cittadini”

“Voglio rivolgere le mie più sentite congratulazioni ai nuovi consiglieri regionali eletti”. Lo ha scritto in una nota il segretario del PD Campania, l’on. Piero De Luca. “Ieri, – ha proseguito De Luca – nella sede di Napoli, ho tenuto il primo incontro insieme alla presidente Armato: un momento di dialogo fondamentale che ci ha consentito di tracciare l’indirizzo politico, i punti programmatici e le priorità del lavoro del Pd in Regione Campania”.

 

“Siamo pronti a partire: per offrire ai nostri cittadini le risposte che si aspettano, per dare continuità al lavoro svolto e per accompagnare la Campania, il Mezzogiorno e l’intero Paese in un percorso di crescita. Siamo consapevoli – conclude – della grande responsabilità che abbiamo. La affronteremo con umiltà, rigore e determinazione”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Il deposito giudiziario è a Sala Consilina:

Un deposito giudiziario a Sala Consilina, una tariffa da capogiro e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013