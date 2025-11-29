Salerno Pulita, Bennet tuona: Pronti a sospendere raccolta nei mercati

Stop alla raccolta e allo spazzamento nelle aree mercatali: è l’annuncio, dai toni duri, lanciato da Salerno Pulita tramite i propri canali social. L’amministratore unico Vincenzo Bennet ha spiegato le ragioni di un possibile provvedimento drastico: “I nostri operatori – ha dichiarato – sono costretti a lavorare in condizioni inaccettabili. Va rispettato il regolamento delle aree mercatali, le norme sulla raccolta differenziata e, soprattutto, il vivere civile”.

Bennet ha precisato che il personale dell’azienda continuerà a svolgere i compiti previsti, ma solo nei limiti dettati dal contratto di servizio e dal contratto collettivo di lavoro: “Raccogliere i rifiuti sì, ma non in condizioni fuori da ogni regola”.

L’azienda chiede un’inversione di tendenza e maggiore collaborazione da parte degli ambulanti e degli utenti, lasciando intendere che senza un cambio di passo, la sospensione dei servizi sarà inevitabile.