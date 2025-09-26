Tifosi sotto la pioggia durante Paganese – Acerrana

Mercoledì sera, in occasione della gara Paganese – Acerrana, lo stadio di Pagani si è riempito di famiglie e tifosi. L’atmosfera era quella giusta per vivere una serata di calcio autunnale, tra passione e comunità. Ma un improvviso temporale ha rovinato tutto: gli spettatori della tribuna, ancora una volta, sono stati costretti ad abbandonare i propri posti, privi di qualsiasi copertura, rifugiandosi tra i distinti o addirittura fuori dallo stadio. Dai social è esplosa l’indignazione, con decine di commenti amari: “È incredibile – scrive Ernesto Saturno – che la tribuna, dove siedono presidente, staff e autorità, sia l’unico settore ancora scoperto, mentre i distinti hanno da anni una copertura. Ogni volta siamo costretti a rifugiarci per non bagnarci. Che strano paese è Pagani.” Aniello Rosa rincara: “Quelli che subiamo siamo sempre noi tifosi. A loro non interessa, l’importante è vendere gli abbonamenti. Povera Pagani, gestita male e finita.” Carmine Lomonte parla senza mezzi termini di “vergogna”: “Sono passati quasi 50 anni e una città che ha militato tra i professionisti ancora non ha una tribuna coperta. Siamo forse una delle poche città in questa condizione. Mi auguro che si decida di intervenire al più presto.” Il nodo principale è uno: la mancata realizzazione del progetto della tribuna coperta, già finanziato con i fondi delle Universiadi. Fondi che – ricordano i cittadini – furono gestiti dall’allora amministratore Gerardo Palladino, oggi presidente del Consiglio comunale. In dieci anni, due amministrazioni in continuità – da Salvatore Bottone a Lello De Prisco – non hanno risolto il problema. Anzi, il risultato è sotto gli occhi di tutti: promesse, annunci, ma nessuna opera concreta.
