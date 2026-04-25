Tessile, da anima del territorio campano a laboratorio insidiato dalla globalizzazione

di Marina Manna

Nel distretto di San Giuseppe Vesuviano, travolto dalla globalizzazione e dalla concorrenza a basso costo, c’è chi resiste puntando su qualità, innovazione e identità territoriale. All’alba, nel silenzio di un capannone industriale alle porte di San Giuseppe Vesuviano, il primo suono è un clic. È l’avvio di una giornata di lavoro che racconta molto più di una semplice produzione tessile, racconta la resistenza di un intero sistema economico. Tra macchine a controllo digitale, tessuti e mani esperte, prende forma una storia fatta di tradizione e innovazione. Per decenni, il tessile è stata l’anima di questo territorio ai piedi del Vesuvio. È il distretto di San Giuseppe Vesuviano, un cuore pulsante di 109 km² che lega in un unico destino i comuni di Ottaviano, Terzigno, Striano, Palma Campania, San Gennaro Vesuviano, Nola e Poggiomarino. Negli anni ‘30 l’economia di questo territorio non si fondava sulle ciminiere delle fabbriche, ma sulla resistenza delle valigie. Gli antenati di questo luogo erano venditori ambulanti, mercanti itineranti, capaci di portare scampoli e biancheria del Nord in ogni angolo del Mezzogiorno. Il fiuto per la vendita è impresso nel DNA del distretto: una vocazione commerciale che nel secondo dopoguerra, ha permesso di trasformare i risparmi di una vita in oltre 500 linee all’ingrosso e al dettaglio. Oggi però quel mondo si trova a fare i conti con una trasformazione radicale, la qualità non basta più, il prezzo domino e la velocità del mercato globale impone nuove regole. L’impatto della globalizzazione Negli ultimi 15 anni, l’ondata delle importazioni asiatiche ha cambiato profondamente il settore. Non arrivano più soltanto tessuti o semilavorati, ma capi finiti, pronti per la vendita. Un cambiamento che ha colpito duramente il modello produttivo locale, basato soprattutto sulla cosiddetta façon, ovvero la lavorazione conto terzi. I numeri raccontano una crisi strutturale: nel 2025 oltre 1000 imprese tessili hanno chiuso, la maggior parte artigiane. In Campania, il saldo commerciale del settore è negativo e il commercio tradizionale soffre, schiacciato anche dalla crescita dell’e-commerce. La scelta di restare In questo scenario si inserisce la storia di Gaetano, imprenditore di Striano, che da oltre 25 anni guida la sua azienda tessile. Quando il mercato ha iniziato a crollare sotto il peso della concorrenza internazionale, anche la sua attività ha vacillato, ma invece di delocalizzare ha scelto di restare. Nel 2019 ha investito in un nuovo stabilimento, puntando su tecnologie e specializzazione. Oggi la sua è una realtà snella, composta da pochi addetti altamente qualificati dove il digitale affianca, senza sostituire, il lavoro manuale. La sua visione è chiara: la sfida non è solo economica ma culturale. ‘Il cliente non è peggiorato – sostiene – è stato abituato a guardare solo il prezzo’ . Per questo il futuro passa anche dall’educazione al valore del prodotto. Un distretto che cambia Il distretto di San Giuseppe Vesuviano resta uno dei poli tessili più importanti del Mezzogiorno. Qui operano migliaia di imprese in gran parte microaziende, capaci di creare un tessuto produttivo unico, ma negli ultimi anni la metamorfosi è evidente; chi non si adatta scompare. Alcuni scelgono di ampliare l’offerta con prodotti importati, altri riducono i volumi e puntano sulla specializzazione. È il caso di Antonio, giovane imprenditore attivo al CIS, Centro Ingrosso Sviluppo Campania, uno dei più grandi poli commerciali all’ingrosso d’Europa. La sua strategia è stata drastica: meno quantità più qualità. Ha abbandonato produzioni poco sostenibili e si è concentrato su capi specifici come camicie e giacche. Una scelta controcorrente, coraggiosa ma che a lungo andare ha avuto la capacità di costruire un bacino di clientela fidelizzato. Tra etica e mercato Dietro i prezzi bassissimi dei capi importati si nasconde un sistema produttivo profondamente diverso da quello europeo garante ogni giorno di un vantaggio competitivo difficile da colmare. Il risultato è un dilemma per le imprese italiane, adattarsi rischiando di compromettere standard e identità, oppure resistere accettando margini più ridotti? In realtà importare dall’Asia non è sempre sinonimo di bassa qualità. Ciò che notano i venditori è un evidente avanzamento della qualità del prodotto tessile almeno di primo impatto e anche un certo raffinamento nello stile più attento al trend del momento. A differenza di qualche anno fa in cui era forse più evidente la differenza tra un pigiama prodotto in Bangladesh e un pigiama prodotto in Italia e la clientela, di conseguenza, era attratta esclusivamente dal prezzo; oggi oltre al potere d’acquisto drasticamente assottigliato, la clientela apprezza anche un gusto stilistico che risponde meglio alle tendenze del momento. Ad ampliare maggiormente il divario, persiste una politica doganale che sembra non far risollevare la produzione italiana. Le fabbriche cinesi offrono un’ampia varietà di tessuti determinata da una ricca disponibilità di materie prime che riduce i costi di approvvigionamento. In Asia specialmente in Cina, è presente un ecosistema industriale completo: dalla materia prima il prodotto finito, ogni fase è localizzata nelle vicinanze, riducendo i tempi e le spese logistiche. A ciò si aggiunge un costo della manodopera più bassa rispetto agli standard europei e la gestione dei rifiuti molto spesso non include il riciclo o la sostenibilità evitando un ulteriore aumento del costo a discapito della salute del pianeta, un costo che invece grava molto sul prezzo dei capi nei negozi di abbigliamento italiani, grazie alle normative stringenti nazionali ed europee oscillando tra tra 300/366 € a tonnellata di tessuto riciclato. L’arrivo di un notevole numero di capi d’abbigliamento asiatici è favorito anche da una specifica politica doganale. La Turchia rimane il partner più solido per l’industria italiana non solo per i dazi a tasso zero, ma anche grazie alla sua posizione geografica che permette alle aziende italiane di ricevere la merce in pochi giorni, godendo di una libertà di movimento che altri paesi semplicemente non hanno. La vera sorpresa del 2026 è però l’India. Con la firma dell’Accordo di Libero Scambio di gennaio, l’India ha fatto un salto di qualità. Nonostante abbia perso i vecchi benefici per i paesi poveri, il nuovo trattato le permette ora di competere ad armi pari abbattendo progressivamente le barriere tariffarie. Questo sta spingendo molti importatori italiani a guardare all’India non più solo per le materie prime, ma come alternativa principale alla Cina per il prodotto finito. In realtà se nell’immaginario comune il colosso più competitivo è la Cina, il Paese del Dragone rappresenta ad oggi il caso più complesso. Non avendo accordi preferenziali, la Cina deve affrontare la tariffa standard piena, che arriva al 12% per l’abbigliamento. Inoltre, con l’introduzione dei nuovi dazi e l’eliminazione della franchigia sui piccoli pacchi, il flusso inarrestabile di spedizione economica ha subito una brusca frenata. Tuttavia, la Cina si è assicurata grazie ad uno specifico sistema di investimenti perpetuati perlopiù da grandi compagnie statali come COSCO e China Merchants Group, il controllo di 129 terminal distribuiti in 60 porti marittimi. In Europa più precisamente, Pechino ha permesso la crescita di scali che negli ultimi anni hanno goduto di grandi difficoltà, come il porto del Pireo e quello di Anversa-Bruges. Investire in alcuni punti strategici sicuramente richiede un grande sforzo economico ma permette inevitabilmente agevolazioni commerciali come la riduzione di costi e l’entrata di merci sottocosto a maggior ragione se sovvenzionate dalla Cina. Il futuro del tessile vesuviano Alle falde del Vesuvio, oggi il distretto si è frantumato in diverse risposte. C’è chi ha accettato il compromesso forzato e poi c’è chi ha incarnato l’intera parabola della lotta. Come una ginestra di leopardiana memoria, il tessile vesuviano tenta di sopravvivere nel territorio sempre più arido del mercato italiano, cosciente di essere sovrastato da un’alternativa più conveniente di primo impatto, ma a lungo molto più deleteria. Forse la soluzione continuando nel solco di Leopardi risiede proprio nella social catena, l’unione strategica di più menti anche con il supporto delle istituzioni, per far rifiorire un commercio che in passato ha dato ricchezza identità ad un territorio così difficile che potrebbe tornare a farlo.