Terremoto ai Campi Flegrei, sciame sismico tra Pozzuoli, Bacoli e Quarto
  • Ottobre 26, 2025
Terremoto ai Campi Flegrei, sciame sismico tra Pozzuoli, Bacoli e Quarto

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata dall'Ingv nella notte di oggi ai Campi Flegrei, in provincia di Napoli. I comuni più vicini all'epicentro della scossa, delle ore 00.51 e localizzata a una profondità di 2 km, sono stati Pozzuoli, Quarto e Bacoli. Sono in seguito state registrate altre lievi scosse nella stessa zona. "L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 00:51 del 26 ottobre 2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei". Lo comunica, con una nota sulla pagina Facebook del Comune di Pozzuoli, il sindaco Luigi Manzoni sottolineando che al momento dell'aggiornamento "sono stati rilevati in via preliminare 29 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (29 localizzati) e una magnitudo massima Md = 3.1 ± 0.3". "L’Amministrazione comunale insieme alla protezione civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto", sottolinea. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

