Trump arriva in Malesia, il tour comincia con la 'Donald dance'
Trump arriva in Malesia, il tour comincia con la ‘Donald dance’
Terremoto ai Campi Flegrei, sciame sismico tra Pozzuoli, Bacoli e Quarto
Bel tempo in arrivo ma per poco, dopo il sole ancora temporali: previsioni meteo
Federico Conte: La Campania alla prova del cambiamento
  Ottobre 26, 2025
Trump arriva in Malesia, il tour comincia con la ‘Donald dance’

(Adnkronos) – Donald Trump sbarca in Malesia e si presenta ballando. Il presidente degli Stati Uniti inizia il tour in Asia con la prima tappa e, dopo un lunghissimo viaggio partito da Washington, tocca terra in Malesia.  All'accoglienza con danze tradizionali, Trump risponde con la sua caratteristica Trump dance che riscuote un enorme successo, a quanto pare, coinvolgendo anche il premier malese Anwar Ibrahim. 
