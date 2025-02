Termovalorizzatore Acerra, vistita di Piero De Luca

“Stamattina ho visitato il termovalorizzatore di Acerra, a pochi giorni dalla sottoscrizione del nuovo contratto di gestione affidato ad A2A. Come ho avuto modo di constatare, si tratta di un impianto all’avanguardia da un punto di vista tecnologico, che garantisce il trattamento dei rifiuti nel pieno rispetto delle normative ambientali, con emissioni ampiamente al di sotto dei limiti previsti dalla normativa vigente, controllate costantemente dell’ARPAC e sottoposte ad un monitoraggio ambientale continuo. Si tratta di un’infrastruttura indispensabile per la chiusura del ciclo dei rifiuti in Campania, che evita emergenze e assicura stabilità al sistema, garantendo anche la produzione annua di circa 600 GWh di energia elettrica”, ha dichiarato De Luca. “Ovviamente, oltre alla necessità di assicurare trasparenza, efficienza e rispetto delle migliori tecnologie in questa infrastruttura, è fondamentale continuare l’impegno per aumentare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata, in linea con gli obiettivi europei di sostenibilità ambientale, così da ridurre al minimo in futuro il flusso di rifiuti non riciclabili destinati al termovalorizzatore, e migliorare sempre più il sistema complessivo di gestione dei rifiuti”, ha concluso il deputato Dem a margine della visita a cui hanno preso parte anche il Vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, la consigliera regionale, Vittoria Lettieri e il vice sindaco di Acerra, Gennaro Iovino.