Pagani: lavoratori ditta edile senza precauzioni sui tetti

Domenico merolla, segreteraio generale della Fials denuncia:

La Scrivente preso atto che nonostante il tempo trascorso il Liquidatore ed

il Direttore del Mercato Ortofrutticolo di Pagani non hanno prodotto alcun

intervento a salvaguardia dei diritti dei Lavoratori nostri associati,

omettendo sistematicamente controlli/verifiche sulla corretta tenuta dei

rapporti di lavoro e delle previsioni del CSA,

con la presente

per chiedere urgente convocazione.

Ai vertici del Mercato Ortofrutticolo di Pagani la valutazione se convocare

anche la Tekra atteso che ormai la stessa sta dismettendo le attività di

gestione dei cantieri di raccolta e spazzamento, non avendo sin’ora mai

tenuto corrette relazioni sindacali è quasi certo che non parteciperebbe.

Purtroppo anche stamattina si registrano attività raccapriccianti, alcuni

lavoratori sono stati costretti in lavorazioni sui tetti degli edifici senza

alcuna precauzione, follia che il Direttore non vede; come non ha mai visto

che a fronte delle 15 unità da passaggio di cantiere non ne sono state

immesse in servizio mai più di 6/10 ad essere buoni; come non ha mai visto

che i mezzi utilizzati sono sempre in numero e caratteristiche molto

differenti dal CSA;

In ragione di quanto sopra è fondamentale che il richiesto incontro sia

partecipato anche dai Comuni Soci e finalizzato alla quantificazione degli

importi dovuti secondo le tabelle del CCNL servizi ambientali e la

trasformazione a tempo pieno dei contratti a tempo parziale dei Lavoratori

nostri associati.

Ai Lavoratori che leggono in conoscenza che ancora sono associati alla

Scrivente si chiede un gesto di responsabilità, ovvero se site tra quelli che

scartano nei rifiuti e salite sui tetti degli edifici del Mercato Ortofrutticolo

per favore rassegnate le dimissioni senza che ci costringete a riunire gli

organismi statutari per l’espulsione,

la sicurezza dei Lavoratori è prioritaria e non tolleriamo comportamenti

come sopra descritti.

In attesa di celere riscontro, si porgono cordiali saluti.