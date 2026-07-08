Tenta di violentare una giovane, arrestato a Salerno

Tenta di violentare una giovane in pieno centro a Salerno, aggredendo anche le amiche accorse in sua difesa, e viene arrestato. E’ accaduto la notte scorsa: in azione la Polizia di Stato e i militari dell’Esercito Italiano impiegati nell’operazione Strade Sicure, violenza sessuale e lesioni personali. Sia la vittima che il fermato sono di nazionalità straniera. Gli agenti sono intervenuti in seguito ad una segnalazione relativa ad un’aggressione nei pressi della Villa Comunale. Sul posto sono state individuate tre giovani turiste straniere che presentavano evidenti segni di colluttazione. Poco distante, gli operatori hanno rintracciato e bloccato il presunto aggressore, che stava tentando di allontanarsi. L’uomo avrebbe seguito una delle giovani, appena maggiorenne, per poi aggredirla. Al tentativo di intervento delle amiche della vittima, il soggetto avrebbe reagito con violenza, colpendo una delle.ragazze al volto e provocandole lesioni, prima di essere definitivamente bloccato.
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