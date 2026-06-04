Iervolino, via libera a Cosmi e Faggiano

di Marco De Martino

SALERNO – Danilo Iervolino ha scelto la continuità. La Salernitana 2026/2027, salvo colpi di scena, ripartirà dall’accoppiata Daniele Faggiano-Serse Cosmi per ritentare la scalata alla serie B. L’atteso summit tra il patron granata, l’AD Umberto Pagano ed il presidente Maurizio Milan ha partorito una decisione che era nell’aria già da qualche giorno ed in linea con i risultati ottenuti dalla squadra negli ultimi due mesi della stagione. Nessuna rivoluzione, dunque, ma una scelta razionale all’insegna della continuità. Il ds Faggiano, forte già di un ingaggio valido per i prossimi dodici mesi, può ricominciare a lavorare per rinforzare un organico già composto da 25 elementi di proprietà e che, a parte i rientranti Lovato e Ghiglione e qualche esubero da sistemare, non dovrà essere stravolto come accaduto nelle ultime due sessioni di mercato estivo. Per quanto riguarda Serse Cosmi, al tecnico verrà proposto il rinnovo di un anno di contratto con rinnovo automatico in caso di promozione in B. L’unica differenza sarà rappresentata dall’ingaggio che dovrebbe essere leggermente ritoccato verso l’alto. L’annuncio ufficiale del prolungamento con Cosmi dovrebbe arrivare a breve. Dopo la conferma di Faggiano e Cosmi, potrà avere inizio anche la costruzione della nuova rosa. La Salernitana andrà rinforzata ma non rivoluzionata, tranne il reparto portieri che ha perso sia lo svincolato Donnarumma sia Brancolini, rientrato ad Empoli per fine prestito. In difesa dovranno essere rimpiazzati Golemic, che non rinnoverà, e Cabianca, rientrato a Cremona,mentre si punterà ancora sui vari Matino, Arena, Anastasio e Berra. A centrocampo gli interventi saranno pochi e mirati visto che in mezzo ci sono già Tascone, de Boer, Gyabuaa, Capomaggio, Carriero e Di Vico, e sulle corsie esterne Longobardi, Quirini e Villa. Probabile che si vada alla ricerca di un trequartista viste le partenze di Ferraris, Antonucci e il possibile sacrificio del richiestissimo Achik. In attacco, salvo offerte irrinunciabili, si ripartirà da Lescano e Ferrari, con Molina e Boncori come alternative. Si interverrà per ingaggiare almeno un’altra seconda punta di ruolo, un esterno sinistro di centrocampo ed un paio di difensori centrali: in tal senso il ds Faggiano tiene monitorate le situazioni delle società in difficoltà, in primis la Ternana già fallita ed il Crotone, da cui potrebbe attingere calciatori svincolati. L’ex capitano dei rossoverdi Marco Capuano, inseguito vanamente la scorsa estate, è un nome sempre spendibile per andare a rinforzare il pacchetto arretrato.