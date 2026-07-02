De Luca sul Salerno Pride, ‘mobilitatevi perché stiamo andando verso il passato’

Credo che mai come in questo momento sia necessaria una mobilitazione, soprattutto delle giovani generazioni, sul tema dei diritti. Assistiamo in modo consistente a una regressione culturale ed ideologica impressionante, che parte da alcune tendenze negli Stati Uniti d’America: vi sono movimenti che da un po’ di tempo cercano di comprimere lo Stato sociale e i diritti della persona, e cercano di comprimere, come dire, lo spazio politico e sociale delle minoranze. Dunque, è necessaria una mobilitazione straordinaria”. A dirlo, questa mattina, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca nel corso della presentazione del Salerno Pride, in programma il sabato prossimo a partire dalle ore 18. “In Italia – ha sottolineato il primo cittadino – abbiamo un risvolto nazionale di questa tendenza internazionale alla regressione culturale. Abbiamo ascoltato negli ultimi giorni esternazioni da parte di un generale che riguardavano i femminicidi: poco manca che venga reintrodotto il delitto d’onore nel nostro Paese. È chiaro che, in termini di diritto astratto, tutti sono uguali, donne e uomini. Ma è chiaro che, se si tiene conto della condizione sociale, si vede ancora la penalizzazione delle donne, una forma di violenza che si esercita in modo particolare nei loro confronti”. ” Sentire frasi come ‘meglio morto che gay a casa’, insomma, siamo veramente a livelli di barbarie. Inoltre, questo mondo sta portando le società contemporanee alla disumanità di nuovo. Provate a trasferire la violenza sui diritti a Gaza, in Palestina: un’ecatombe. Provate a immaginare, in un mondo nel quale tutti hanno un’impossibilità di vivere, qual è la condizione di chi ha problemi di orientamento sessuale e si vede vivere anche un’ulteriore discriminazione. Dobbiamo decidere se il mondo deve continuare verso i prossimi decenni all’insegna della civiltà, della tolleranza e del rispetto della persona, o se deve addirittura tornare indietro. Non è più un pericolo astratto: stiamo ormai galoppando verso il passato. Allora, io vi dico grazie. Cercherò di esserci sabato al Salerno Pride; non so se sarò qui, ma volevo incoraggiarvi. Volevo incoraggiare i giovani a riportare in primo piano questo tema che in Italia sta diventando particolarmente delicato”, ha concluso De Luca
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