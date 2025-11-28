Telediocesi chiude i battenti

Un’importante voce in meno nel panorma televisivo dell’informazione locale di Salerno. Telediocesi ha chiuso i battenti: la società editrice ha licenziato giornalisti, tecnici e personale amministrativo in servizio presso l’emittente.

Il provvedimento risale ai giorni scorsi, ma in queste ore l’arcivescovo Andrea Bellandi – nella rubrica “In 9 minuti” con Marilia Parente – ha parlato della vicenda.

“E’ una situazione triste, dal momento che parliamo di una realtà che per quasi 50 anni ha seguito gli eventi di questa diocesi – ha detto la guida della chiesa salernitana -. Già nel 2014 avevamo ceduto ad una Srl, garantendo collaborazione economica. Ma le spese sono diventate eccessive ed è stato impossibile farvi fronte. Non abbiamo più potuto supportare la società che in questi anni si è data molto da fare e che merita il nostro plauso”, le parole dell’arcivescovo.