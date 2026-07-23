Tegola Salernitana, frattura al piede per De Boer:

Brutte notizie dal ritiro di Cascia per la Salernitana. Il centrocampista olandese Kees de Boer dovrà fermarsi dopo che gli accertamenti diagnostici effettuati nelle ultime ore hanno evidenziato una frattura composta del quinto metatarso del piede sinistro. Il calciatore non ha preso parte alla seduta di allenamento della mattinata e si è sottoposto agli esami strumentali che hanno confermato l’entità dell’infortunio.

La società granata ha reso noto che il giocatore ha già iniziato il protocollo riabilitativo, senza però indicare, al momento, i tempi previsti per il rientro in campo. L’infortunio rappresenta un contrattempo importante per Serse Cosmi, che perde uno dei centrocampisti sui quali stava lavorando durante la preparazione estiva.

Il problema fisico era emerso già nel corso della prima amichevole disputata contro il Cittareale, quando De Boer era stato costretto a lasciare il terreno di gioco nei minuti finali dopo aver subito un pestone al piede sinistro. In un primo momento le sue condizioni non avevano destato particolare preoccupazione, ma gli approfondimenti diagnostici hanno successivamente evidenziato la frattura.