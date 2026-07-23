Tegola Salernitana, frattura al piede per De Boer: - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Celano e Minella (FI): “rottamazione quinquies, accolta una nostra proposta a sostegno di famiglie e imprese”
Pisano: De Luca, ‘i 5 Stelle fanno demagogia insopportabile’
Salerno ricorda l’artista Ugo Marano
Danneggiò auto in sosta, l’attore di “Mare fuori” condannato a un anno
Salernitana

Tegola Salernitana, frattura al piede per De Boer:

  • Luglio 23, 2026
  • 0
  • 186
  • 1 Min Read
Tegola Salernitana, frattura al piede per De Boer:

Brutte notizie dal ritiro di Cascia per la Salernitana. Il centrocampista olandese Kees de Boer dovrà fermarsi dopo che gli accertamenti diagnostici effettuati nelle ultime ore hanno evidenziato una frattura composta del quinto metatarso del piede sinistro. Il calciatore non ha preso parte alla seduta di allenamento della mattinata e si è sottoposto agli esami strumentali che hanno confermato l’entità dell’infortunio.

La società granata ha reso noto che il giocatore ha già iniziato il protocollo riabilitativo, senza però indicare, al momento, i tempi previsti per il rientro in campo. L’infortunio rappresenta un contrattempo importante per Serse Cosmi, che perde uno dei centrocampisti sui quali stava lavorando durante la preparazione estiva.

Il problema fisico era emerso già nel corso della prima amichevole disputata contro il Cittareale, quando De Boer era stato costretto a lasciare il terreno di gioco nei minuti finali dopo aver subito un pestone al piede sinistro. In un primo momento le sue condizioni non avevano destato particolare preoccupazione, ma gli approfondimenti diagnostici hanno successivamente evidenziato la frattura.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Tommaso D'Angelo
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Tommaso D'Angelo
Ottobre 9, 2012