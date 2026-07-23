Prelievo del dna dalla sorella di Luca esposito per identificazione certa

Ancora senza un movente e neanche un colpevole, il delitto di Luigi ‘Luca’ Esposito, il 53enne giornalista dato alle fiamme e ritrovato cadavere in un terreno agricolo nel Comune di Eboli (SALERNO) domenica mattina. Secondo quanto si apprende, una delle sorelle di Esposito è stata convocata dalla polizia giudiziaria per il prelievo di campioni biologici da cui estrarre il profilo di dna, che poi sarà comparato con quello estraibile dal cadavere. Questo per una certa identificazione della vittima. A seguire le due sorelle, Ida e Francesca Esposito, è l’avvocata Annalisa Califano. Oggi è stato notificato il verbale di rinvenimento e sequestro dell’autovettura Lancia Y di proprietà del giornalista ucciso.