Tentano di fuggire con la merce rubata, aggrediscono una commessa: tre arresti a Salerno

Tre persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina impropria al termine di un intervento effettuato in un esercizio commerciale di via San Leonardo, a Salerno, dove era stata segnalata una rapina in corso.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, due uomini e una donna, tutti di nazionalità rumena – avrebbero prelevato diversa merce dagli scaffali del negozio tentando poi di oltrepassare le casse senza effettuare il pagamento. Il passaggio attraverso i varchi antitaccheggio avrebbe fatto scattare l’allarme.

A quel punto una commessa sarebbe intervenuta per impedire la fuga dei presunti responsabili, venendo dapprima minacciata e successivamente aggredita. Dopo l’episodio, i tre avrebbero tentato di allontanarsi a bordo di un’autovettura, ma sarebbero stati intercettati e fermati dagli agenti della Sezione Volanti della Questura di Salerno, intervenuti in pochi minuti sul posto.

Nel corso della successiva perquisizione, gli operatori hanno recuperato l’intera merce che, secondo l’ipotesi investigativa, era stata sottratta dal punto vendita. Al termine degli accertamenti, i tre sono stati arrestati con l’accusa di rapina impropria.