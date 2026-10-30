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Tecnologia, Giarrizzo (Opella): “Trasparenza e verità la vera forza di un brand”

  • Ottobre 30, 2026
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Tecnologia, Giarrizzo (Opella): “Trasparenza e verità la vera forza di un brand”

(Adnkronos) – “In questo momento le persone hanno una possibilità in più: quella di cercare informazioni molto puntuali sui brand.  

Ciò che sta cambiando è sicuramente l’emergere di un aspetto nuovo, di carattere razionale, legato alla ricerca di informazioni precise ed esatte, proprio quelle fornite dall’intelligenza artificiale. Di conseguenza, il punto di forza dei brand sarà la verità: dovranno essere autentici. Le formule dei prodotti dovranno essere efficaci e le aziende non dovranno in alcun modo nascondere la loro efficacia, poiché i consumatori, pur attratti dalle campagne di comunicazione, andranno poi a cercare informazioni a supporto per verificare la veridicità delle promesse prima di concludere l’acquisto”. È il messaggio di Matteo Giarrizzo, Head of Media & Digital di Opella Italia, intervenuto a Intersection, il più grande evento in Italia dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, in corso al MiCo di Milano. 

“La verità diventa quindi il vero elemento di differenziazione – si sofferma – Ciò che rende un brand realmente forte è la coerenza: un’identità allineata con quello che viene offerto ai consumatori. Il brand rimane sicuramente legato a valori ed emozioni, ma oggi si aggiunge questo nuovo aspetto relazionale: se dichiaro ciò che sono e sono coerente, allora vengo ripagato dalla fiducia del pubblico”, conclude. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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