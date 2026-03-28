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Teatro in lutto a Salerno, addio a Margherita Rago

  • Marzo 28, 2026
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Teatro in lutto a Salerno, addio a Margherita Rago

Lutto nel mondo del teatro salernitano per la scomparsa di Margherita Rago, 63enne artista apprezzata e premiata, venuta a mancare dopo una lunga malattia.

Attrice autentica e profondamente legata alla scena cittadina, Rago si è distinta per uno stile intenso e mai sopra le righe, capace di emozionare il pubblico con interpretazioni sincere e coinvolgenti. Ha calcato numerosi palcoscenici, collaborando tra gli altri con il Teatro Nuovo sotto la guida di Ugo Piastrella e con Scena Teatro diretta da Antonello De Rosa.

Tra le sue interpretazioni più amate resta quella di Filumena Marturano, simbolo della sua capacità di dare voce a personaggi complessi con grande sensibilità.

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