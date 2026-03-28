Scomparso Agnese, biografo Marinetti. Sangiuliano, cordoglio

“Profondo cordoglio per la scomparsa di Gino Agnese, intellettuale raffinato e anticonformista, giornalista e scrittore, profondo conoscitore di arte. Autore della prima vera e organica biografia di Filippo Tommaso Marinetti, poi di Umberto Boccioni; Agnese ha avuto un ruolo fondamentale nella riscoperta del Futurismo quale movimento di avanguardia e innovazione. Ho avuto il privilegio di conoscerlo e essergli amico, di apprezzarne la vasta cultura e la signorilita’. Un napoletano d’altri tempi, giornalista testimone del secondo Novecento. Mi attivero’ affinche’ Napoli possa in qualche modo averne un ricordo permanente”. A dirlo, in una nota, Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale della Campania ed ex ministro della cultura
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